Сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий

Ранее в Сети появилось видео ДТП с его участием

Сенатор от Липецкой области Олег Королев подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья.

В свою очередь глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что заявление Королева будет рассмотрено на ближайшем заседании – в среду, 23 июня, передает РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Королев за рулем автомобиля Lexus LX570 неровно едет по дороге, заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак. ДТП произошло 13 мая.

Как стало известно агентству, Королев не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за подскочившего давления. Он сам вызвал полицию после того, как припарковался к обочине. В свою очередь, Telegram-каналы писали, что от медицинского освидетельствования сенатор отказался.

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