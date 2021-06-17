ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий

14:33
  • четверг
  • 17 июня 2021

Ранее в Сети появилось видео ДТП с его участием

Сенатор от Липецкой области Олег Королев подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья.

В свою очередь глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что заявление Королева будет рассмотрено на ближайшем заседании – в среду, 23 июня, передает РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Королев за рулем автомобиля Lexus LX570 неровно едет по дороге, заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак. ДТП произошло 13 мая.

Как стало известно агентству, Королев не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за подскочившего давления. Он сам вызвал полицию после того, как припарковался к обочине. В свою очередь, Telegram-каналы писали, что от медицинского освидетельствования сенатор отказался.   

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Королев Олег
Королев Олег
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.