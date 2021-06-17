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Эрдоган анонсировал визит Байдена в Турцию

14:30
  • четверг
  • 17 июня 2021

Даты пока не определены

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в беседе с журналистами, что президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил желание посетить Турцию с визитом.
Эрдоган обвинил США в "демонизации" мусульман

"Даты пока не определены, но есть сигналы к тому, что над графиком работают", - добавил турецкий лидер в эфире канала NTV.

По словам Эрдогана, он обсудил с Байденом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами С-400 и заверил Вашингтон, что ждать от Анкары каких-то новых шагов в этом направлении не следует.

"Мы же попросили США продать нам системы Patriot, они не дали", - напомнил Эрдоган, уточнив при этом: Турция будет добиваться реализации всех имеющихся у нее прав.

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