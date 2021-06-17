Диетолог перечислила самые полезные и вредные летние продукты

Врач рассказала, что стоит есть в жару, а от чего лучше отказаться

В период обилия свежих овощей и фруктов стоит максимально разнообразить ими свой рацион. На какие именно продукты лучше всего обратить свое внимание, рассказала врач-диетолог Ульяна Румянцева.

По ее словам, летом хорошо употреблять в пищу кабачки, баклажаны, морковь, огурцы, абрикосы, яблоки, персики, малину и виноград.

"Персики обогащены железом, медью, магнием и калием. В них также содержится много каротина и пектинов. Все это положительно сказывается на пищеварении, иммунитете и состоянии кожи. В свою очередь, в абрикосах, помимо всего прочего, содержится много антиоксидантов", - объяснила Румянцева.

Кабачки богаты калием и магнием, баклажаны полезны для тех, у кого повышены уровни холестерина и мочевой кислоты. В яблоках содержится много клетчатки, витамина С и антиоксидантов, а морковь насыщена бета-каротином, который благотворно влияет на зрение, состояние кожи, поддержания функций печени и сердечно-сосудистой системы.

Что касается продуктов, которых летом стоит избегать, то к ним Румянцева отнесла фастфуд, кофе и сладкие газировки.

"Старайтесь избегать указанных продуктов и напитков, а также энергетиков. Дело в том, что сладкая газированная вода, кроме того, что в ней содержится большое число калорий, опасна еще и тем, что она может привести к обезвоживанию", - подчеркнула диетолог.

Также она посоветовала исключить в жаркое время года из рациона суши, роллы а также блюда, в приготовлении которых используются сырые яйца, передает РИАМО.

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