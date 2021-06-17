Фестиваль порадует гостей музыкальными и театральными постановками

В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь". Свою печатную продукцию представят лучшие издательства из 45 российских регионов.

Это одно из главных событий в культурной жизни столицы. Потрадиции в течение нескольких дней в павильонах у стен Кремля можно будет приобрести литературу разных жанров, встретиться с авторами. Фестиваль порадует гостей яркими музыкальными и театральными постановками. Мероприятия будут проходить с соблюдением всех мер предосторожности.

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