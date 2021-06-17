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ВОЗ предложила запретить женщинам пить спиртное

15:02
  • четверг
  • 17 июня 2021

Это касается тех, кто находится в детородном возрасте

Согласно проекту Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 - 2030 годы от Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ предлагает запретить употреблять алкоголь женщинам детородного возраста, пишет РИА "Новости".
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Как сказано в документе, властям мировых государств следует информировать население о вреде спиртного. Особое внимание стоит уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста.

Употребление алкоголя, говорят эксперты, может привести к различным заболеваниям у вынашиваемого, а также планируемого ребенка. Кроме того, ухудшится и физическое состояние самой матери.

В Сети уже разразился небольшой скандал после публикации ВОЗ. Организацию обвиняют в сексизме.

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