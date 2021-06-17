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Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане

15:14
  • четверг
  • 17 июня 2021

Вопрос будет обсуждаться на переговорах с Путиным

Создание турецкой военной базы на территории Азерюайджана не исключено. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подписанная ранее двумя странами Шушинская декларация допускает такую возможность. Но прежде этот вопрос надо обсудить с российским президентом Владимиром Путиным.
Эрдоган и Алиев подписали союзнический договор в Карабахе

"Сейчас главное - обеспечить безопасность границ, но возможно дальнейшее развитие этого вопроса. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему", - заявил Эрдоган в интервью турецким журналистам, которое танслировал турецкий телеканал NTV.

В Шуше – городе в Нагорном Карабахе – 15 июня Эрдоган и Алиев подписали союзническую декларацию. Она, в частности, подразумевает взаимную военную помощь при возникновении угроз для независимости и территориальной целостности одной из сторон. Указано, что форма помощи будет определяться исходя их обстоятельств, передает "Интерфакс".

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