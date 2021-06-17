Россияне призвали сделать День отца официальным праздником

Так считают более половины граждан

День отца нужно сделать официальным праздником в России. Так считают 55% россиян, опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Не согласны с этой идеей 38% респондентов. Около 20% опрошенных считают, что мужских праздников мало, а 12% отметили важную роль отца в воспитании ребенка, передает ТАСС.

Ранее председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая рассказала, что День отца закреплен законодательно в некоторых регионах, но в столице его отмечают лишь по инициативе общественных организаций. На государственном уровне такой праздник не закреплен.

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