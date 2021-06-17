Путин: Байден профессионал, делает всё искусно

Российский лидер отметил осведомленность главы Белого дома

По итогам личной встречи в Женеве президент России Владимир Путин рассказал, какие впечатления у него остались от главы Белого дома Джо Байдена, передает ТАСС.

Как заметил российский лидер, представленный в СМИ образ Байдена не имеет ничего общего с действительным. Вместе с тем Путин назвал своего американского коллегу профессионалом, который действует очень искусно и с ним нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.

По словам президента России, Байден выглядит бодро, полностью находится "в материале", понимает, чего хочет.

Обстановку саммита Путин охарактеризовал как доброжелательную. Им с Байденом, резюмировал глава государства, удалось понять позиции друг друга по ключевым вопросам, лишь бы Байдену дали спокойно работать свои же.

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