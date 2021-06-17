Россиянам сообщат о размере будущей пенсии

Женщины будут получать уведомления от Минтруда с 40 лет, мужчины - с 45

В Минтруда подготовили проект, при помощи которого россиян будут информировать об их будущей пенсии. Женщины начнут получать соответствующие уведомления в 40 лет, а мужчины – в 45.

В следующем году Пенсионный фонд России начнет информировать россиян о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях. Кроме того, в сообщениях будет отмечено, сколько стажа нужно наработать до выхода на пенсию.

"Вся информация будет предоставлена гражданину в личном кабинете на портале Госуслуг, а тем, кто не использует портал Госуслуг, - при обращениях в территориальный орган ПФР. Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав", - рассказал заместитель главы Минтруда статс-секретарь Андрей Пудов.

Благодаря подобному информированию россияне смогут заранее оценить размер своей будущей пенсии и предпринять ряд шагов по ее увеличению, передает РИА Новости.

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