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Путин высказался о целях переговоров с Байденом

15:51
  • четверг
  • 17 июня 2021

Общение помогает снять необоснованные претензии

Необоснованные претензии возникают, когда люди не разговаривают. Общение помогает этого избежать, убежден президент России Владимир Путин.

"Когда совсем не разговаривают люди, то тогда все больше и больше взаимных претензий и озабоченностей возникает там, где их могло бы и не быть", - пояснил российский лидер на встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва. Путин поделился с ними впечатлениями от переговоров с президентом США Джо Байденом.

Путин на встрече отметил, что гонка вооружений в мире, к сожалению, уже идет – причем не по вине России. Ее сдерживание, в частности, обсуждали российский и американский лидеры на прошедших накануне переговорах в Женеве. Президент России подчеркнул, что Москва готова к продолжению диалога с Вашингтоном – как только тот будет готов к этому, передает РИА Новости.

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