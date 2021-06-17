Светлана Разворотнева поддержала вакцинацию в столице

Государство приложило максимальные усилия, чтобы ситуация стала управляемой

Россия одна из немногих стран, которым удалось снизить последствия от коронавируса, однако без массовой вакцинации сложностей не избежать. Об этом заявила член Общественной палаты России и правозащитница Светлана Разворотнева.

"Я призываю москвичей не пренебрегать своим здоровьем, не рисковать им. Защитите себя, своих близких и окружающих людей, пройдите вакцинацию!" – заявила она.

По словам Разворотневой, нужно как можно скорее остановить распространение вируса, для этого привитыми должны быть 70-80% населения. "Члены моей семьи привились уже давно, в том числе и мои пожилые родители, которые из-за возраста находились в зоне особого риска", - сказала она.

Для тех, кто хочет помочь людям в борьбе с коронавирусом, работает сайт mosvolonter.ru.

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