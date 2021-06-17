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Роман Романенко: "Полёт тайконавтов на строящуюся станцию должен стать серьёзным стимулом развития отечественной космонавтки"

16:37
  • четверг
  • 17 июня 2021

Китай планирует совершить более 10 запусков к станции за полтора года

Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко прокомментировал первый полёт Китая на орбиту Земли за последние пять лет. По его словам, для страны это большое достижение. Парламентарий пожелал им новых значимых результатов.

Кроме того, Роман Романенко выразил мнение, что полет китайских космонавтов на строящуюся станцию должен стать серьезным стимулом развития отечественной космонавтки. Это также откроет большие возможности совместного освоения космоса.

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Роман Романенко
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