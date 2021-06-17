Заслуженный юрист России назвал законным решение об обязательной вакцинации в Москве

Постановление не ограничивает права граждан

Постановление главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации в Москве не противоречит ни Конституции, ни законодательным актам. Об этом заявил президент гильдии Российских адвокатов, заслуженный юрист России Гасан Мирзоев.

"Все полностью соответствует закону, нет противоречий и вправе они издавать такой акт. Постановление главного санитарного врача не ограничивает ни в коей мере права граждан России и москвичей", - заявил юрист.

По его словам, если работник заболеет, то тем самым он станет источником опасной инфекции для окружающих. "И таким образом будет нарушать права других здоровых людей", - отметил Гасан Мирзоев.

Ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию для 60% работников в сферах торговли, образования, транспорта, ЖКХ, общепита, бытовых услуг, кинотеатров, красоты.

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