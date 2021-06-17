Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Максима Неведомского

Мальчик борется с тяжёлым заболеванием крови

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita помогли собрать средства на лечение 4-летнего Максима Неведомского. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде.

Мальчик борется с тяжёлым генетическим заболеванием крови - гемаглобинопатией. Ребёнку постоянно приходится делать переливания. Победить болезнь и сохранить Максиму жизнь поможет пересадка стволовых клеток. Чем скорее провести операцию, тем больше шансов, что трансплантат успешно приживётся. И сейчас для мальчика необходимо найти донора.

Слова благодарности от мамы Максима:

"Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Выражаю Вам благодарность за то, что не остались в стороне от нашей беды! Сбор средств на лечение Максима закрыт! От всей души я хочу сказать огромное спасибо каждому и Вас! Теперь у моего мальчика есть шанс на беззаботное детство и здоровую жизнь! Конечно же, сыну еще предстоит пройти долгое лечение, но благодаря Вам наш путь к счастливому будущему уже начался. Мы уверены, что с Вашей поддержкой обязательно преодолеем все трудности! Как здорово, что на свете так много людей с добрым сердцем! Дорогие спасители, я желаю Вам здоровья и семейного благополучия! Пусть беды обходят Вас и Ваших близких стороной, а жизнь пестрит яркими красками!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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