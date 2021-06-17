Ростех отправил Египту партию "Спутника V" в качестве помощи

В стране тяжелая ситуация с коронавирусом

Партию из 8 тысяч доз вакцины против коронавируса "Спутник V" отправила в Египет госкорпорация Ростех. В арабской республике сложилась тяжелая ситуация с COVID-19. Рейс с гуманитарным грузом приземлился в аэропорту Каира 17 июня.

"Предприятия, входящие в госкорпорацию Ростех, безвозмездно направили в Арабскую Республику Египет партию вакцины "Спутник V" в связи со сложной ситуацией, связанной с распространением COVID-19 в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поставке – первая и вторая дозы вакцины, препаратом смогут привиться 4 тысячи человек. Глава Ростеха Сергей Чемезов рассчитывает, что этот груз поможет Каиру в борьбе с пандемией.

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