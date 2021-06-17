Депутат МГД Головченко: Данные о произрастании борщевика можно передать через чат-бот

Люди не должны пускать проблемные вопросы на самотек, уверен парламентарий

Чат-бот "Остановим борщевик в Новой Москве" в мессенджере Telegram позволяет передать данные о произрастании борщевика. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

"Каждый человек, заметив борщевик, может внести свой вклад в борьбу с его бесконтрольным разрастанием", - отметил парламентарий. По его словам, люди должны понимать, что они имеют возможность влиять на ситуацию, и не должны пускать проблемные вопросы на самотек.

"Простые сервисы, доступ к которым есть у каждого в телефоне, помогают оперативно направлять запросы, получать данные", - приводит слова депутата АГН "Москва".

Валерий Головченко также рассказал, что бороться с этим растением можно тремя основными способами: химически, механически, а также с помощью мульчирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram