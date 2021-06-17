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Роскомнадзор объявил о блокировке VPN-сервисов в России

16:48
  • четверг
  • 17 июня 2021

Правительство отнесло эти сервисы к угрозам

Использование сервисов VyprVPN и Opera VPN в России ограничивается с 17 июня. Сообщивший о блокировке Роскомнадзор отмечает, что эти сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства.
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"В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что исключение сделано для российских компаний, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. О возможности включения в "белые списки" их проинформировали 14 мая. По данным ведомства, в перечне на сегодняшний день 130 компаний. При необходимости он будет дополняться.

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