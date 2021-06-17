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Путин оценил эффективность программы кадрового резерва

18:05
  • четверг
  • 17 июня 2021

В современном мире всё важнее становится умение принимать нестандартные решения

Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции пообщался с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления. Проект, запущенный 4 года назад по инициативе президента, направлен на повышение квалификации перспективных менеджеров из различных отраслей и регионов, передает "ТВ Центр".

Обучение за эти годы прошли более 300 человек. Пятеро из них стали федеральными министрами, 39 - возглавили регионы, многие занимают посты мэров городов и руководителей компаний.

Как отметил Владимир Путин, в современном мире всё важнее становится умение принимать быстрые, нестандартные, но при этом продуманные решения.

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