ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дегтярёв доложил Путину о развитии Хабаровского края

18:11
  • четверг
  • 17 июня 2021

Встреча прошла в четверг

Вопросы социально-экономического развития Хабаровского края Владимир Путин обсудил со временно исполняющим обязанности главы региона Михаилом Дегтярёвым. В числе проблем, которым администрация края уделяет приоритетное внимание - восстановление занятости.

Из-за ограничений, введённых в прошлом году для сдерживания распространения коронавируса, число безработных в регионе достигло к середине осени 27 тысяч человек. Но в дальнейшем ситуацию удалось исправить, и сейчас их число менее 8 тысяч. На особом контроле региональных властей - организация летнего отдыха детей, строительство автодорог и ряд других направлений.

Путин: В целом, я смотрю, вы за то недолгое время, когда начали работать, в курс всех основных проблем вошли, в материале, работаете достаточно энергично, я хочу пожелать вам удачи. Знаю, что у вас впереди ещё и предвыборная кампания, которой вы ещё напрямую не занимались. Но думаю, что люди должны будут судить не по предвыборным речам, а по реальным делам, а вы напрямую сегодня имеете к этому отношение, и исхожу из того, что вы результатами своей работы и будете проводить агитационную кампанию в ходе подготовки к выборам и хочу пожелать вам успехов.

Дегтярёв: Чувствую ответственность большую, и за начатые дела, и за намеченные проекты, многое нужно сделать в ближайшие годы. Если люди доверят, а вы поддерживаете, я готов продолжать работу в интересах людей, в интересах жителей Хабаровского края. Спасибо вам большое.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Владимир Путин и Михаил Дегтярев
Владимир Путин и Михаил Дегтярев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.