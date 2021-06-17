Дегтярёв доложил Путину о развитии Хабаровского края

Встреча прошла в четверг

Вопросы социально-экономического развития Хабаровского края Владимир Путин обсудил со временно исполняющим обязанности главы региона Михаилом Дегтярёвым. В числе проблем, которым администрация края уделяет приоритетное внимание - восстановление занятости.

Из-за ограничений, введённых в прошлом году для сдерживания распространения коронавируса, число безработных в регионе достигло к середине осени 27 тысяч человек. Но в дальнейшем ситуацию удалось исправить, и сейчас их число менее 8 тысяч. На особом контроле региональных властей - организация летнего отдыха детей, строительство автодорог и ряд других направлений.

Путин: В целом, я смотрю, вы за то недолгое время, когда начали работать, в курс всех основных проблем вошли, в материале, работаете достаточно энергично, я хочу пожелать вам удачи. Знаю, что у вас впереди ещё и предвыборная кампания, которой вы ещё напрямую не занимались. Но думаю, что люди должны будут судить не по предвыборным речам, а по реальным делам, а вы напрямую сегодня имеете к этому отношение, и исхожу из того, что вы результатами своей работы и будете проводить агитационную кампанию в ходе подготовки к выборам и хочу пожелать вам успехов.

Дегтярёв: Чувствую ответственность большую, и за начатые дела, и за намеченные проекты, многое нужно сделать в ближайшие годы. Если люди доверят, а вы поддерживаете, я готов продолжать работу в интересах людей, в интересах жителей Хабаровского края. Спасибо вам большое.

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