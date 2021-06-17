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Путин назвал главную цель работы власти

17:30
  • четверг
  • 17 июня 2021

Президент обозначил "точку сборки"

Социальная сфера – главное, чем должны заниматься власти. Конечная цель их работы - улучшение жизни каждого отдельного человека, заявил Владимир Путин. Президент России назвал это "точкой сборки", итогом, ради которого все и делается.
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"Социалка" - это как раз та конечная точка сборки всех наших усилий, ради которой мы и работаем. Мы работаем ради людей, ради того, чтобы в социальной сфере они чувствовали, что ситуация в стране меняется к лучшему", - подчеркнул Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления..

По словам российского лидера, даже фискальная политика - это, в конечном итоге, только средство для достижения главной цели: благополучия людей. Путин прокомментировал рассказ 36-летней участницы встречи о ее работе в социальной сфере. Президент  выразил свое восхищение тем, что женщина воспитывает 17 детей – пять своих и 12 приемных, передает ТАСС.

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