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Депутат МГД Козлов: Тест системы электронного голосования позволит выявить даже минимальные дефекты

17:27
  • четверг
  • 17 июня 2021

В планах провести общегородской тест онлайн-голосования в июле

Для того, чтобы система электронного голосования была устойчивой, безопасной и люди ей доверяли, они должны увидеть ее в действии. Об этом заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

"Поэтому так важно провести и тест "под нагрузкой" общегородской, и сделать прозрачной, понятной, проверяемой регистрацию на онлайн-голосование, а также привлечь хакеров, которые способны выявить даже минимальные дефекты и уязвимости в системе", - отметил парламентарий.

В планах провести общегородской тест онлайн-голосования в июле. Вопрос сейчас обсуждается. "Главным критерием для создателей системы должно стать то, что на эту площадку придут люди, которые искренне заинтересованы в решении городских проблем, которым важно будущее Москвы", - приводит АГН "Москва" слова Александра Козлова.

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