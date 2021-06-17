Госдума седьмого созыва завершила весеннюю сессию

В этом созыве были приняты решения по инициативе президента по поддержке семей

В четверг завершилась весенняя сессия Государственной Думы седьмого созыва, последняя перед выборами нового состава палаты. На долю нынешних депутатов выпало испытание коронавирусом, около 200 парламентариев переболели. В этих условиях было необходимо срочно принимать законы, регулирующие жизнь страны в эпоху пандемии. Большая часть этих документов носила социальную направленность.

427 пленарных заседаний, шесть с половиной тысяч законопроектов, почти половина из которых стали законами. Результаты завершающего свою работу седьмого созыва Думы впечатляют, говорят сами депутаты. А ведь им еще пришлось, по сути, разбираться с наследием своих предшественников. От непринятых прошлым созывом двух тысяч законопроектов осталось лишь 26. Причем, многие документы подверглись серьезной доработке.

"Для нас приоритетом бы было законодательное обеспечение реализации посланий президента, направленных на решение вопросов людей, их поддержку, развитие экономики, социальной сферы. Мы ставили перед собой задачу повысить качество законотворчества, увеличив число законов прямого действия. По итогам этого полугодия их доля составила 67,5%. Это говорит о том, что мы шли с вами правильным путем, потому что граждане ждали от нас именно такого подхода", - заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Начиная работу 5 октября 2016 года, депутаты не могли и представить, с каким вызовом им придется столкнуться фактически на финише. Пандемия коронавируса поставила парламент перед необходимостью в самые сжатые сроки принимать крайне важные для страны законы. Впрочем, социальная сфера была основным направлением работы Госдумы во время всего срока полномочий седьмого созыва.

"В этом созыве были приняты беспрецедентные решения по инициативе президента по поддержке семей с детьми. Увеличены пособия, введены новые пособия, расширен круг их получателей. До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали уже после рождения первого ребёнка", - отметил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе Андрей Исаев.

В 2017 году Госдума приняла закон о реновации устаревшего жилого фонда в Москве и гарантиях для жильцов. Решать, будет ли их дом участвовать в программе, могли сами москвичи. Этому предшествовали публичные общественные слушания.

Законотворчество, конечно, не соревнование, но тем не менее количество, а главное, качество принимаемых законов все же является показателем эффективности работы, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Россия всегда стремилась к сотрудничеству, но в последние годы пришлось отвечать на вызовы, поставленные Западом. Госдума законодательно поддержала регулирование деятельности иноагентов и уголовную ответственность за организацию работы нежелательных НКО. Еще один закон дал право правительству по решению президента вводить контрсанкции, которые при этом не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России.

"Мы предложили бюджет развития. Мы провели почти сотню выдающихся слушаний, которые позволили бы изменить курс, направить все российские ресурсы на нужды страны, поддержать высокие технологии. Мы показали пример, как должны работать народные предприятия", - заявил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов.

Уже год Россия живет по обновленной Конституции. Поправки в основной закон, принятые Госдумой и поддержанные на общероссийском голосовании, укрепили суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечили защиту культуры и исторической памяти, повысили эффективность работы всех ветвей власти.

Впрочем, сегодня депутаты не только подводили итоги, но и приняли ряд важных законов. В частности, теперь должники, в отношении которых ведется дело о взыскании средств, смогут сохранить доход в размере прожиточного минимума. На принятии такого документа еще в эту сессию настаивал президент.

Пленарные заседания завершились, но Государственная дума продолжает свою работу. Депутаты разъедутся по регионам и будут встречаться с избирателями. Это продлится в течение месяца.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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