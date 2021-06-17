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"Только для привитых": Собянину предложили ввести свободные от COVID-19 рестораны

17:40
  • четверг
  • 17 июня 2021

В некоторых заведениях можно выделить отдельные зоны

Свободные от коронавируса рестораны, куда будут пускать только вакцинированных посетителей, могут появиться в столице. С предложением обратились к мэру Москвы Сергею Собянину рестораторы. В некоторых заведениях можно открыть особые зоны для привитых.
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"Предприниматели Москвы предложили мэру ввести свободные от коронавируса зоны в ресторанах и свободные от коронавируса рестораны. Они будут работать для людей, которые привились от COVID-19", - сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

По словам Миронова, столичные власти могут установить контроль за тем, чтобы в этих ресторанах или отдельных зонах находились только привитые от коронавируса посетители. В таком случае, считает омбудсмен, все ограничения по работе заведения можно будет снять, передает "Интерфакс".

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