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Собянин назвал сложным решение об обязательной вакцинации сотрудников

18:19
  • четверг
  • 17 июня 2021

Ситуация стремительно ухудшается

Число заболевших коронавирусом в столице 18 июня может превысить 9 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ситуация с ковидом в городе стремительно ухудшается.

Мэр также прокомментировал постановление главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации в Москве. Сергей Собянин назвал это решение сложным, передаёт РИА Новости.

Ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию для 60% работников в сферах торговли, образования, транспорта, ЖКХ, общепита, бытовых услуг, кинотеатров, красоты.

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