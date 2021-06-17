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Собянин сообщил о трехкратном росте заболеваемости COVID-19 в столице

18:32
  • четверг
  • 17 июня 2021

Ситуация серьезнее, чем в предыдущие кризисы

Заболеваемость коронавирусом в столице возросла в три раза. За считанные дни число заболевших COVID-19 увеличилось с 3 тысяч до 7 тысяч в сутки. Учитывая такие темпы, 18 июня число новых случаев может превысить 9 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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По словам московского мэра, в столице "огромная динамика" по коронавирусу, такой не наблюдалось даже в предыдущие кризисы. Собянин отметил, что система здравоохранения пока справляется с темпами госпитализации, резервы еще есть.

"Такая динамика достаточно неожиданна в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки - это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы, конечно, ожидали не рост, а снижение", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Мэр столицы еще раз подчеркнул, что единственный способ исправить ситуацию и обезопасить себя – прививка от коронавируса. Собянин надеется, что темпы вакцинации в Москвы в ближайшие дни будут возрастать, передает РИА Новости.

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