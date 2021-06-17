Доктор Румянцев заявил о новых методах лечения острого лимфобластного лейкоза у детей

Два новых средства дадут шанс детям, которых сегодня не удается вылечить

Действующая версия протокола "Москва-Берлин" была принята в 2015 году. За эти годы появились новые опции лечения и препараты с доказанной эффективностью, рассказал главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев.

Так, два новых средства, которые войдут в обновлённый протокол, дадут шанс тем 15% детей, которых сегодня не удается вылечить. Новую версию протокола, как ожидается, вынесут на совещание детских онкологов-гематологов России в ноябре.

Отметим, что сейчас в России работает четвертая версия протокола "Москва-Берлин".

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