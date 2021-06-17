ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Доктор Румянцев заявил о новых методах лечения острого лимфобластного лейкоза у детей

18:29
  • четверг
  • 17 июня 2021

Два новых средства дадут шанс детям, которых сегодня не удается вылечить

Действующая версия протокола "Москва-Берлин" была принята в 2015 году. За эти годы появились новые опции лечения и препараты с доказанной эффективностью, рассказал главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев.

Так, два новых средства, которые войдут в обновлённый протокол, дадут шанс тем 15% детей, которых сегодня не удается вылечить. Новую версию протокола, как ожидается, вынесут на совещание детских онкологов-гематологов России в ноябре.

Отметим, что сейчас в России работает четвертая версия протокола "Москва-Берлин".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Доктор Румянцев
Доктор Румянцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.