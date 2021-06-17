Погода испытывает на прочность юг России

Стихия обрушилась на Крым и Кубань

На юг России обрушились аномальные ливни. Под ударом Крым, Кубань, Ростовская область. Только за ночь выпало две месячных нормы осадков. В Краснодарском крае град повредил крыши домов и посевы. Самая сложная ситуация сейчас в Керчи. К этому часу удалось восстановить электроснабжение затопленной городской больницы. Но света нет ещё у 40 тысяч жителей полуострова. Остановились насосные станции, без питьевой воды 20 тысяч человек.

Керчь превратилась в Венецию. Передвигаться можно только на лодках. Причем, использовать моторы нельзя – под водой могут быть провода и коммуникации. В зависимости от глубины, спасатели передвигаются то на веслах, то по пояс в воде. Обследуют кварталы центра города.

Из берегов вышла река Мелек Чесме. В керченской городской больнице затопило первый этаж. Врачей и пациентов пока не эвакуируют. Главный дискомфорт сейчас доставляет шум сигнализации в одной из затопленных машин.

С лодки улицы Керчи осматривал и глава республики. Эти видеокадры разлетелись по соцсетям, во многом из-за того, что на них попали три человека, которые вплавь догоняли лодку руководителя региона. Позже выяснилось - это спасатели, до ряда объектов по-другому не добраться.

В городе работают две сотни сотрудников МЧС, росгвардейцы, 50 единиц техники, в том числе плавсредства. Население эвакуируют в пункты временного размещения.

На Керченском полуострове подтоплены почти три сотни придомовых территорий. Село Приозерное буквально смыло. В некоторых местах помощь нужна даже технике МЧС. В домах ил и грязь.

На окне хорошо видно уровень воды. Она поступала так быстро, что люди оказались заблокированы в своих домах и не могли эвакуироваться. Мощный поток сносил временные постройки и даже мощные заборы. Екатерина Белявцева с мужем проснулись, когда вода уже заблокировала дверь. Сначала забрались на диван, потом на шкаф, а вот спасти домашних животных не удалось. Дамба, которая защищала село, не выдержала. В этом году населенный пункт затапливает уже второй раз.

По всему Крыму из-за аварий, затопления и обрывов линий электропередачи отключили более сотни трансформаторных подстанций. Обесточены вышки мобильной связи. Без электричества остались почти 40 тысяч человек. Энергетики перешли на особый режим снабжения. Из строя вышли насосные станции – около 20 тысяч человек остались без водоснабжения.

Стихия испытывает на прочность весь юг страны. Обильные осадки и в Краснодарском крае. Пострадали Анапа и Темрюк. Реки вышли из берегов.На станицу Новопластуновская обрушился мощный град, размер кусков льда достигал 50 миллиметров. Выбиты окна, пробиты крыши.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь, Республика Крым.

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