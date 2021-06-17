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Попова назвала причину ухудшения ситуации с коронавирусом в России

18:54
  • четверг
  • 17 июня 2021

Это пренебрежение мерами безопасности

Глава Роспотребнадзора назвала причину резкого роста заболеваемости коронавирусом в России. Анна Попова подчеркнула, что активное трудоспособное население напрочь пренебрегает санитарно-эпидемиологическими требованиями и мерами безопасности, введенными из-за пандемии.
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Кроме того, по словам Поповой, россияне трудоспособного возраста недостаточно охвачены вакцинацией от COVID-19. При этом сегодня пожилые люди, среди которых больше привившихся от коронавируса, болеют реже.

Ситуацию с коронавирусом с России глава Роспотребнадзора назвала крайне напряженной. По данным Поповой, заболеваемость растет в основном за счет Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

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