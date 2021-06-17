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Мишустин потребовал наращивать темпы вакцинации

19:29
  • четверг
  • 17 июня 2021

Ситуация очень сложная

Темпы заражения коронавирусом в России в последнее время очень высокие, ситуация сложная. Стремительно распространяются новые штаммы, заражение которыми чревато серьезными осложнениями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин призвал оперативно реагировать на рост цен на продукты

"Число заболевших ковидом растет, причем темпы заражения в последнее время очень высокие. Эксперты говорят о появлении новых штаммов, которые не просто стремительно распространяются, но и приводят к серьезным осложнениям", - сказал премьер на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин подчеркнул: в то время как в других страха люди готовы платить большие деньги за прививку, у россиян есть возможность вакцинироваться совершенно бесплатно. Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации, а также не отказываться от мер предосторожности, рекомендованных специалистами, передает "Интерфакс".

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