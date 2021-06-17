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Собянин заявил о новом вызове в борьбе с коронавирусом в Москве

19:58
  • четверг
  • 17 июня 2021

В столице действует новый, более агрессивный штамм

Борьба с эпидемией коронавируса в Москве значительно осложнилась. Заболевшие горожане разносят не уханьский штамм, а новую, более агрессивную разновидность, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил о трехкратном росте заболеваемости COVID-19 в столице

"Пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека", - сообщил Собянин на встрече с предпринимателями сферы общественного питания.

Мэр столицы отметил, что изменилась динамика распространения заболевания. Нарастает число госпитализаций, болезнь протекает в более тяжелой форме. По словам Собянина, новый вызов, перед которым оказалась Москва, усложняет не только эпидемическую, но и экономическую ситуацию, передает ТАСС.

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