Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается

Власти принимают меры по сдерживанию вируса

Ситуация с распространением коронавируса в России крайне непростая. На фоне появления новых, более опасных штаммов число заболевших стремительно увеличивается. Об этом в четверг заявил глава правительства Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с пандемией. Только в Москве, как отметил мэр Сергей Собянин, за считанные дни троекратно подскочил прирост новых случаев. Такой динамики не наблюдалось даже в предыдущие всплески.

Детская площадка в одном из парков Москвы. Официально - закрыта, чтобы не допустить распространения коронавируса. Но ограничения здесь почему-то воспринимают как игрушки.

Вот только меры безопасности - не шутка. Ведь ковид не ушел на каникулы. Наоборот. Мутировал и стал более активным. Ситуация, говорит на заседании координационного совета по борьбе с вирусом премьер Михаил Мишустин, в стране крайне непростая.

"Эксперты говорят о появлении новых штаммов, которые не просто стремительно распространяются, но и приводят к серьезным осложнениям. Необходимо обезопасить граждан от болезни. Мы специально по поручению президента организовали бесплатную вакцинацию для всех желающих в каждом регионе. В то время, как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность. Повторю - бесплатно и на всей территории страны", - заявил Мишустин.

И вакцинация уже дала свои результаты. Среди граждан старше 60 лет, которые активно шли прививаться, количество заболевших минимальное. Болеют - и часто в тяжелой форме - в основном, молодые люди.

"Максимальный прирост заболеваемости наблюдается в двух возрастных группах. Это 18-29 лет и 30-40 лет. Активное трудоспособное население. Имеющее большое количество коммуникаций. И, к сожалению, в последние месяцы, это совершенно очевидно, напрочь пренебрегающее теми требованиями и исполнением тех требований, которые мы прописывали в течение последних полутора лет", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Наиболее сложная ситуация в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За последние несколько дней число подтвержденных диагнозов в столице выросло с 3 до 7 тысяч человек. В ближайшие дни эта цифра может стать еще больше.

"Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости ковидом. Причем, такая динамика неожиданная, в силу того, что более 60 процентов москвичей либо переболели, либо сделали прививки. На этом фоне мы, конечно, ожидали не роста, а снижения заболеваемости. Но вы абсолютно правы, Михаил Владимирович, мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штаммами, более агрессивными", - заявил Собянин.

С агрессивным вирусом и бороться нужно другими способами. Власти уже готовят дополнительные места в больницах - число коек, зарезервированных для пациентов с коронавирусом, увеличится до 24 тысяч. И принимают решение о вакцинации определенных групп граждан. Сделать прививку должны 60 процентов от числа работников учреждений образования, здравоохранения и сферы услуг и торговли.

"Решение сложное, непростое. Но оно продиктовано необходимостью и такой серьезной ситуацией, которую мы наблюдаем. Соответственно, в три раза выросла сегодня запись на вакцинацию, но этого все равно недостаточно", - отметил Собянин.

Ужесточились и проверки выполнения санитарных мер. В кафе, ресторанах, театрах и концертных клубах. Центр Москвы. Летние веранды кафе переполнены. Клиенты беззаботно сидят без масок, сотрудники пренебрежительно сдвинули их на подбородок. Как будто и нет никакого вируса. Но такое отношение может стоить слишком дорого. И если бизнес не проявит ответственность в соблюдении санитарных норм, власти, говорит Сергей Собянин, просто вынуждены будут пойти на ужесточение мер.

"Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила и накопила опыт и создала самую мощную среди мировых городов медицинскую систему. Но все равно, это не безграничные возможности. И мы находимся очень близко к более жёстким решениям, временным, но жестким решениям по ограничению", - заявил Собянин.

Московские рестораторы в ответ предлагают создать в своих заведениях зоны, свободные от Ковид-19. Работать там смогут только сотрудники, прошедшие вакцинацию. А у клиентов будут просить отрицательный тест ПЦР или сертификат о прививке. Чтобы спокойными за свое здоровье были и работники, и гости. Ведь вакцина по-прежнему единственный способ защитить себя и близких от коронавируса.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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