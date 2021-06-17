В Екатеринбурге разгорелся скандал из-за снижения оценки студенту за цвет волос

Случай разбирает прокуратура

Резонансная история произошла в Екатеринбурге, где студенту снизили оценку за дипломную работу из-за яркого цвета волос. По мнению комиссии, защита прошла на отлично, но в итоге поставили "хорошо", один балл убрали за имидж. В соцсетях теперь бурные споры о том, как неформальный внешний вид может стать проблемой в учебе.

Модный приговор выносят студенту Уральского политехнического колледжа Роману Щербакову. И пусть волосы не зеленые, а синие, да и вообще, на защите диплома важнее то, что в голове, балл снимают за необычный внешний вид.

"Раньше были шутки, подколы в мою сторону, то, что яркие волосы, пирсинг, все время они что-то замечали и говорили. У меня буря эмоций, почему не за знания ставят оценку?" – задается вопросом Роман Щербаков.

Тот же вопрос Роман задал на своей странице в соцсети. Видеозапись с репликами преподавателей всего за одну ночь набрала больше миллиона просмотров. В колледже тут же заявили, что произошло недопонимание. Преподаватели попытались оправдаться.

"Они сами мне уже писали – Роман, спасибо, мы проснулись знаменитыми, но мы тебе не из-за внешности занижали, а из-за ответов на вопросы" – говорит студент.

Видеозапись, переписку с преподавателями и саму дипломную работу по логистике теперь изучает прокуратура. Министерство образования Свердловской области проводит служебную проверку.

Апелляционная комиссия встала на сторону выпускника и изменила оценку на "отлично". Но, очевидно, Роман не первый, кто столкнулся с проблемами в учебе из-за внешнего вида.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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