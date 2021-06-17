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Собянин допустил ввод временных жестких мер в борьбе с COVID-19 в Москве

20:32
  • четверг
  • 17 июня 2021

Самое важное сейчас - вакцинация

Власти Москвы допускают возможность временного введения более жестких ограничений в борьбе с коронавирусом, заявил Сергей Собянин. Мэр столицы отметил ухудшение ситуации в городе и напомнил о важности вакцинации.
Собянин заявил о новом вызове в борьбе с коронавирусом в Москве

"Ситуация разворачивается просто у нас на глазах: по предварительным данным, завтра уже будет более 9 тысяч заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных - это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней", - сообщил мэр на встрече с предпринимателями в сфере общественного питания.

Собянин отметил, что теперь болезнь развивается очень быстро. Если раньше все длилось 10-14 дней, то сегодня тяжелые симптомы появляются уже в течение пяти дней. Без быстрой массовой вакцинации сбить эту волну не удастся, подчеркнул мэр Москвы. Собянин напомнил, что главным санитарным врачом было принято непростое решение об обязательной вакцинации работников сферы обслуживания и попросил предпринимателей объяснить важность прививок своим сотрудникам, передает "Интерфакс".

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