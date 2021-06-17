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Переговоры Байдена и Эрдогана по С-400 зашли в тупик

20:56
  • четверг
  • 17 июня 2021

Президенты США и Турции отложили консультации по этому вопросу

Переговоры президентов США и Турции по вопросу приобретения Анкарой российской зенитной ракетной системы С-400 зашли в тупик. Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган не смогли договориться – но, как заявил помощник американского лидер по национальной безопасности Джейк Салливан, условились продолжить консультации.
Эрдоган разъяснил Байдену позицию Турции по С-400

"Что касается С-400, они обсудили это.  Договоренности не было достигнуто. Было решено продолжить диалог по С-400", - заявил Салливан на брифинге по итогам европейского турне Байдена.

По словам помощника президента США, на двусторонней встрече американский и турецкий лидер обсуждали и другие вопросы. В частности - план охраны Турцией аэропорта Кабула после ухода НАТО из Афганистана, передает ТАСС.

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