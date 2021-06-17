ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рестораторы Москвы предложили мэру эксперимент по COVID-free зонам

21:06
  • четверг
  • 17 июня 2021

Идея связана с резким ухудшением ситуации с коронавирусом в Москве

Эксперимент с общественными зонами, свободными от коронавируса, могут провести в столице по просьбе бизнеса. Эта тема поднималась на встрече предпринимателей с мэром города Сергеем Собяниным.

Инициатива связана с резким ухудшением ситуации с ковидом в Москве. Столичные рестораторы отмечают, что такие зоны могли бы работать при условии, что сотрудники предприятий сделают прививку, а на входе будет организован контроль по прохождению вакцинации или наличию отрицательного ПЦР-теста.

"В прошлом году даже меньшие показатели заболеваемости привели к полному закрытию заведений, сокращению сотрудников и в итоге к многомиллионным убыткам для всей отрасли", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что власти Москвы допускают возможность временного введения более жестких ограничений в борьбе с COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Кафе
Кафе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.