Рестораторы Москвы предложили мэру эксперимент по COVID-free зонам

Идея связана с резким ухудшением ситуации с коронавирусом в Москве

Эксперимент с общественными зонами, свободными от коронавируса, могут провести в столице по просьбе бизнеса. Эта тема поднималась на встрече предпринимателей с мэром города Сергеем Собяниным.

Инициатива связана с резким ухудшением ситуации с ковидом в Москве. Столичные рестораторы отмечают, что такие зоны могли бы работать при условии, что сотрудники предприятий сделают прививку, а на входе будет организован контроль по прохождению вакцинации или наличию отрицательного ПЦР-теста.

"В прошлом году даже меньшие показатели заболеваемости привели к полному закрытию заведений, сокращению сотрудников и в итоге к многомиллионным убыткам для всей отрасли", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что власти Москвы допускают возможность временного введения более жестких ограничений в борьбе с COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram