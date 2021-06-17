Российский корабль отбил "Кинжалами" атаку с воздуха

Учения прошли в Баренцевом море
Отражение воздушного нападения с применением зенитных ракет отработал во время маневров в Баренцевом море экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков". Учения по противовоздушной обороне прошли на полигонах боевой подготовки Северного флота.
"Стрельба была выполнена зенитным ракетным комплексом "Кинжал", - цитирует сообщение пресс-службы флота "Интерфакс".
БПК "Вице-адмирал Кулаков" планирует вернуться на базу в конце недели. Ранее его экипаж отработал полный спектр задач по поиску и слежению за подводными лодками противника и их уничтожению.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram