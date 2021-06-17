Захарова рассказала о "внешнем ручном управлении" Украиной из США

Все будут решать американские эксперты

Официальный представитель МИД России рассказала о "внешнем ручном управлении" Украины из США. Мария Захарова напомнила о заявлении американского посольства в Киеве о намерении создать специальные комиссии западных экспертов по отбору чиновников, подходящих для работы в украинском правительстве.

"Фактически они и будут решать, подходит кандидат на должность судьи, прокурора или достоин ли он стать руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины. Это уже не просто внешнее управление Украиной, это уже внешнее ручное управление Украиной", написала Захарова в своем Telegram-канале.

В заявлении американской дипмиссии, опубликованном ранее, было подчеркнуто: подходит ли тот или иной чиновник на соответствующую государственную должность, должны решать не сами украинцы, а назначаемые "международными партнерами" независимые эксперты.

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