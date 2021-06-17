Попова заявила о распространении в России индийского штамма коронавируса

Интенсивность увеличивается

В России возрастает интенсивность распространения индийского штамма коронавируса. Властям российских регионов поручено усилить мониторинг за изменчивостью возбудителя заболевания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Самое интенсивное распространение сегодня - это индийского варианта... Он превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в регионах усилен контроль за эпидемиологической ситуацией. Эксперты наблюдают также за изменчивостью вируса и готовы вводить при необходимости дополнительные требования.

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