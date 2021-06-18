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"Не ходит вокруг да около": президент Швейцарии оценил прямоту Путина

08:11
  • пятница
  • 18 июня 2021

Ги Пармелен также назвал самый яркий момент саммита Россия-США

Президент Швейцарии Ги Пармелен рассказал о своих впечатлениях от встречи с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

"Джо Байден и Владимир Путин беседовали пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между ними как людьми, все складывается хорошо", - ответил Пармелен на вопрос о самом запоминающемся моменте саммита в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

Пармелен также положительно отозвался о российском коллеге. "Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели. Я ценю это качество", - сказал политик (цитата по РИА Новости).

Первые переговоры президентов России и США прошли 16 июня в Женеве. По оценке Кремля саммит стал результативным. В частности, лидеры подписали совместный документ.

Видео: итоги саммита Путина и Байдена

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