Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов на базу ЛНР

11 июня погибли пять ополченцев

Россия призывает Совбез ООН осудить нападение украинской диверсионной группы на пост ополченцев ЛНР 11 июня.

"Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон", - сказано в комментарии на сайте постпредства России при ООН.

11 июня диверсионная группа сил специальных операций Вооруженных сил Украины "Запад" проникла на наблюдательный пост ЛНР в районе населенного пункта Голубовское и расправилась с находившимися там пятью ополченцами. Один из них застрелен из снайперской винтовки иностранного производства, другие люди были убиты выстрелами в голову.

В заявлении постпредства России при ООН отмечается, что особую озабоченность у Москвы вызывает "прямое пособничество преступлениям киевского режима против своих мирных граждан западных государств". В частности, военные специалисты из США готовят украинских снайперов, а американские компании поставляют Киеву оружие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram