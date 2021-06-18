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Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов на базу ЛНР

08:39
  • пятница
  • 18 июня 2021

11 июня погибли пять ополченцев

Россия призывает Совбез ООН осудить нападение украинской диверсионной группы на пост ополченцев ЛНР 11 июня.

"Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон", - сказано в комментарии на сайте постпредства России при ООН.

11 июня диверсионная группа сил специальных операций Вооруженных сил Украины "Запад" проникла на наблюдательный пост ЛНР в районе населенного пункта Голубовское и расправилась с находившимися там пятью ополченцами. Один из них застрелен из снайперской винтовки иностранного производства, другие люди были убиты выстрелами в голову.

В заявлении постпредства России при ООН отмечается, что особую озабоченность у Москвы вызывает "прямое пособничество преступлениям киевского режима против своих мирных граждан западных государств". В частности, военные специалисты из США готовят украинских снайперов, а американские компании поставляют Киеву оружие.

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