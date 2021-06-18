Гинцбург не видит необходимости менять состав "Спутника V" из-за штаммов

Создавать новую вакцину из-за индийского штамма не будут

Состав российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за индийского штамма менять не будут. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика - три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм", - объяснил Гинцбург в беседе с газетой "Известия".

По его словам, высокие титры антител нужно держать с помощью существующей вакцины. "Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры", - отметил он.

Правильной стратегией будет вакцинироваться "Спутником V", а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться "Спутником Лайт", посоветовал Гинцбург.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за две недели в России выросло распространение индийского штамма коронавируса. По ее словам, увеличение распространения штамма зафиксировали с помощью национальной системы. В ней выложено свыше 13 тысяч последовательностей вируса, среди которых зафиксировано заметное увеличение доли индийского штамма.

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