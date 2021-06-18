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Умер заслуженный артист России Андрей Егоров

08:29
  • пятница
  • 18 июня 2021

Актеру был 51 год

Центральный академический театр Российской Армии сообщил о смерти заслуженного артиста России Андрея Егорова. Актеру был 51 год.

"Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича. Для театра его уход - невосполнимая утрата. О месте и времени прощания будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте театра.

Андрей Егоров играл в театре, а также много снимался в кино и сериалах. В Театре российской армии Андрей Павлович исполнил более 20 ролей. Последние годы он был занят в спектаклях "Красное колесо" (Николай II), "Мольер (Кабала Святош)" (Мольер), "Судьба одного дома" (Чумак), "Барабанщица" (Чуфаров), "Русланова" (Гаркави).

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