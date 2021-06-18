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Россиянам рассказали о невыгодном времени для отпуска

08:42
  • пятница
  • 18 июня 2021

Популярный для отпусков май оказался не лучшим вариантом

Россиянам невыгодно брать отпуск в январе и мае, поскольку в этих месяцах больше всего праздничных дней, заявила старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
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"В феврале тоже идти в отпуск "финансово невыгодно", потому что это самый короткий месяц. Например, в феврале этого года было всего 19 рабочих дней", - отметила она.

Эксперт посоветовала брать отпуск в такие периоды, когда праздничных дней нет.

Что касается отпуска перед увольнением, то он дает лишь одно преимущество – отсутствие обязанности отрабатывать положенные по закону две недели. В остальном же такой отпуск невыгоден с финансовой точки зрения.

"Все дело в том, что в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, включаются лишь те периоды, когда за работником сохранялось его место работы и должность в тот период, когда он не работает. Со дня начала отпуска с последующим увольнением работодатель уже имеет право брать на эту должность нового сотрудника, и рабочее место за сотрудником, находящимся в отпуске перед увольнением, не сохраняется", - подчеркнула Пшеничникова.

Так называемый отпуск "за свой счет" предполагает, что на время отсутствия работник теряет не только зарплату, но и оплачиваемый больничный. В случае если неоплачиваемый отпуск длится дольше 14 дней, он не включается в стаж работы, дающий право на получение ежегодного оплачиваемого отпуска, передает агентство "Прайм".

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