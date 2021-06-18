Врач объяснил, как правильно вакцинироваться перед отпуском

Подумать о вакцинации следует заранее

Перед отъездом в отпуск следует привиться обоими компонентами вакцины от коронавируса, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач отметил, что в большинстве случаев люди планируют отпуск заранее, а потому могут включить в план подготовки и вакцинацию. "Чтобы прививка была эффективна, необходимо сделать обе дозы до отъезда", - подчеркнул Тяжельников.

Он напомнил, что в промежутке между введением первого и второго компонентов вакцины есть риск заразиться. Кроме того, после введения второго компонента антитела формируются не сразу, а спустя какое-то время, что тоже нужно учитывать, передает РИА Новости.

"Уезжать в отпуск без вакцинации – это большой риск при напряженной эпидемиологической обстановке. После второй прививки так же, как и после первой, в небольшом количестве случаев может наблюдаться повышенная температура в течение одного-двух дней. Конечно, эти дни лучше провести дома, но в целом после прививки можно вести обычный образ в жизни, в том числе уезжать в отпуск. Делать тест после вакцины на антитела не нужно", - добавил Тяжельников.

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