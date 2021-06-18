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На газопроводе в Луганске произошел взрыв

08:48
  • пятница
  • 18 июня 2021

Около 40 объектов остались без газоснабжения

Взрыв с последующим возгоранием произошли ночью на газопроводе в районе луганского парка имени 1 Мая, передает Луганскинформцентр.

"На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается", - сообщили в пресс-службе предприятия "Луганскгаз".

От подачи природного газа временно отключили 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

В настоящее время пожар на газопроводе потушен. Специалисты "Луганскгаза" приступили к ремонтно-восстановительным работам.

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На газопроводе в Луганске произошел взрыв
На газопроводе в Луганске произошел взрыв
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