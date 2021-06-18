Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов

Столица опередила Париж, Берлин и Амстердам

Москва заняла второе место среди европейских городов в международном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года. Его представил швейцарско-израильский исследовательский центр StartupBlink.

На первой строчке регионального европейского рейтинга расположился Лондон, на третьей - Париж. Годом ранее российская столица была на третьем месте, отмечается на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.

"Москва стала второй в Европе, опередив сильных конкурентов - Париж, Берлин и Амстердам. Лидерство помогли обеспечить городские программы развития технологического сектора. Мы не останавливали их, несмотря на пандемию. Конечно, будем и дальше активно поддерживать инноваторов - субсидиями, консультациями, новыми сервисами, образовательными и инфраструктурными проектами", - прокомментировала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что Москва остается в тройке европейских лидеров благодаря программе пилотного тестирования инновационных решений и программе "Московский акселератор".

В общемировом рейтинге Москва вошла в топ-10 мегаполисов, сохранив свои лидирующие позиции. Как и в прошлом году, столица России заняла в нем девятое место, оставив позади Токио, Нью-Дели, Сеул и Чикаго. На первых трех строчках мирового рейтинга - Сан-Франциско, Нью-Йорк и Пекин.

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