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Москвичам напомнили о риске заразиться коронавирусом на пляжах

09:13
  • пятница
  • 18 июня 2021

Лучшая защита - вакцинация

Москвичам напомнили о высоком риске заразиться коронавирусом во время пляжного отдыха. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников советует сделать прививку, чтобы обезопасить себя от ковида.

"Прививка не только снимет страхи и опасения, но и обеспечит более полноценный отдых летом без ограничений. В настоящее время прививку можно сделать бесплатно и без предварительной записи в любом из множества прививочных пунктов в городских поликлиниках и при помощи выездных бригад", - сообщил в беседе с ТАСС Тяжельников.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин выступил на президиуме Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом. Он сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице стремительно ухудшается - за считанные дни число заболевших ковидом в Москве увеличилось с 3 до 7 тысяч. Кроме этого, в Москве заметили новые более агрессивные штаммы.

Видео: ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается

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