Россиянам рассказали о погоде в июле

Местами она будет отличаться от нормы

Июль на всей территории России ожидается в пределах климатической нормы, однако местами вероятны похолодания, заявила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В европейской части страны днем столбики термометров будут подниматься до +20-27 градусов, а на юге – до +28-33 градусов. В столице днем ожидается до +22-27 градусов, а по ночам – от +11 до +16.

Однако в некоторые регионы может прийти и похолодание. Например, в Республике Коми и Архангельской области днем столбик термометра может опуститься до +11-16 градусов. То же касается и юга Сибири, где температуры будут в пределах +21-26 градусов. Более прохладная погода, чем обычно, ожидается также в Красноярском крае.

"В средней полосе – днем при похолоданиях не выше 15-20 градусов, а на юге жара может спадать до 21-26 градусов", - отметила Паршина.

При этом на Урале, в Иркутской и Магаданской областях, Приморье, Якутии, на Камчатке, северо-востоке Чукотки в некоторых регионах Западной Сибири, а также в Забайкальском и Хабаровском крае дневные температуры превысят привычные показатели.

В Краснодарском и Ставропольском краях, на побережье Крыма и на Северном Кавказе ожидаются сильные, но кратковременные осадки. "Много дождей возможно прольется на юге Западной Сибири. На юге Тюменской области и в Курганской областях, в Забайкалье, на севере Магаданской области", - добавила синоптик.

Вместе с тем, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, а также на севере Красноярского края возможна засуха, передает "Российская газета".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram