ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава МИД Украины назвал главную тему предстоящих переговоров Байдена и Зеленского

09:36
  • пятница
  • 18 июня 2021

В Киеве сообщили, что вошли в стадию подготовки визита

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главную тему предстоящих переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена – это возможность привлечения США к урегулированию ситуации в Донбассе.

"Мы вошли в стадию подготовки визита <…> Будет много других тем, но эта тема номер один", - заявил министр в эфире телеканала "1+1".

Киев уверен, что визит украинского лидера в США поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины.

8 июня президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон этим летом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.