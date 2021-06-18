Глава МИД Украины назвал главную тему предстоящих переговоров Байдена и Зеленского

В Киеве сообщили, что вошли в стадию подготовки визита

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главную тему предстоящих переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена – это возможность привлечения США к урегулированию ситуации в Донбассе.

"Мы вошли в стадию подготовки визита <…> Будет много других тем, но эта тема номер один", - заявил министр в эфире телеканала "1+1".

Киев уверен, что визит украинского лидера в США поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины.

8 июня президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон этим летом.

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