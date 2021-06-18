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Дегтярев примет участие в выборах губернатора Хабаровского края

09:55
  • пятница
  • 18 июня 2021

Они пройдут в середине сентября

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост главы региона. По его словам, он принял это решение после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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"Врио или губернатором - это люди будут решать. Доверять или нет. Выборы есть выборы, никаких иллюзий не должно быть. Только люди дают власть на выборах, закон. По личному участию не раз я говорил - когда объявят, тогда и скажу. Выборы объявили, с президентом мы поговорили, поэтому я для себя принял решение выдвигаться в губернаторы. Вы первый коллектив, с которым мы эту тему обсуждаем", - заявил Дегтярев в ходе беседы с врачами перинатального центра в Хабаровске.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края проведут в единый день голосования – 19 сентября, передает РИА Новости.

Михаил Дегтярев занимает пост врио главы региона с 20 июля прошлого года – тогда президент назначил его на эту должность после увольнения экс-руководителя Хабаровского края Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела.

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